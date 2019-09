Gazzetta, gli stipendi della A: Inter seconda. I nuovi tutti sul podio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Dopo la regina Juventus ecco spuntare l'Inter, al secondo posto nella classifica delle squadre che spendono di più per gli stipendi con 139 milioni di euro al lordo. Sopra i 6 milioni va solo il neo acquisto Romelu Lukaku, mentre i giocatori con stipendi compresi fra i 2 ed i 6 milioni sono ben 13. In generale un aumento importante rispetto all'anno scorso dal punto di vista del monte ingaggi, come testimoniato dalla presenza di tre nuovi acquisti in cima alla classifica nerazzurra.

Il giocatore più pagato - Il colpo dell'estate nerazzurra, ovvero Romelu Lukaku. E' il belga il giocatore più pagato della rosa dall'alto dei suoi 7,5 milioni più 1,5 di bonus. Una cifra importantissima che pone l'ex United al terzo posto generale per quanto riguarda i più ricchi della Serie A, dietro solo a CR7 e De Ligt e al pari di Gonzalo Higuain (per quanto riguarda la parte fissa, bonus esclusi).

Scadenze 2020 - Fra i giocatori a scadenza 2020 spicca Alexis Sanchez, arrivato formalmente in prestito dallo United. Ma immaginare un suo ritorno a Manchester a fine stagione è esercizio piuttosto complicato. Gli altri giocatori a scadenza sono Borja Valero, per il quale non sono ancora stati avviati i discorsi per il rinnovo (a gennaio compirà 35 anni) e i portieri Berni e Padelli.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Lukaku 7,5(+1,5) 2024

Godin 5(+1) 2022

Sanchez 5 2020

De Vrij 3,8 2023

Brozovic 3,5 2022

Handanovic 3,2 2021

Skriniar 3(+0,5) 2023

Asamoah 3 2021

Candreva 3 2021

B. Valero 2,5 2020

Vecino 2,5 2021

Barella 2,5 2024

Biraghi 2 2024

D'Ambrosio 2 2022

Sensi 1,8 2024

Ranocchia 1,8 2021

Politano 1,6 2023

L. Martinez 1,5 2023

Lazzaro 1,5 2024

Gagliardini 1,5 2021

Padelli 0,5 2020

Bastoni 0,3 2023

Berni 0,2 2020

Agoume 0,2 2024

Esposito 0,1 2022