Gazzetta, gli stipendi della A: Juve regina, Cristiano Ronaldo paperone

Fonte: La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Regina assoluta del nostro campionato è la Juventus, che al lordo spende 294 milioni di euro all'anno per gli emolumenti della sua rosa. Una cifra giustificata in larga parte dai 10 giocatori con stipendio pari o superiore ai 6 milioni di euro, mentre la fascia inferiore, quella compresa fra i 2 ed i 6 milioni, riguarda addirittura 14 membri della rosa. In due hanno lo stipendio compreso fra 1 e 2 milioni, solo uno inferiore al milione di euro.

Il giocatore più pagato - Inutile specificarlo. Cristiano Ronaldo non è solo il Paperone della Juventus, ma in generale di tutta la Serie A. Giusto per fare un paragone, il portoghese (che incassa 31 milioni di euro netti all'anno) guadagna in una stagione tanto quanto spende il Parma al lordo per l'intera rosa. Numeri clamorosi per il 5 volte Pallone d'Oro il cui accordo con la Juventus sarà valido fino al 2022.

Scadenze 2020 - Sono diverse le situazioni che la società bianconera dovrà affrontare nei prossimi mesi per evitare di perdere giocatori a zero. I casi più caldi sono quelli di Chiellini, Matuidi e Cuadrado. Tre situazioni identiche nei numeri (tutti con scadenza 2020, tutti che pesano sul bilancio per 3,5 milioni netti a stagione) ma profondamente diverse nelle possibili valutazioni. Per Cuadrado e Matuidi si è già parlato di possibile rinnovo, ma molto dipenderà dalle cifre e dalle ambizioni dei due. Capitan Chiellini merita ovviamente un discorso a parte: nel corso della stagione si incontrerà con la società e le parti prenderanno una decisione insieme, senza ansie. Ragionamento simile per Gigi Buffon che al suo ritorno dal PSG ha firmato un annuale. A fine stagione il portiere prenderà una decisione sulla sua carriera, ma la possibilità che decida di appendere i guanti al chiodo è più che concreta. Chiude la lista delle scadenze 2020 il terzo portiere Pinsoglio.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

C. Ronaldo 31 2022

De Ligt 8(+4) 2024

Higuain 7,5 2021

Dybala 7,3 2022

Ramsey 7 2023

Rabiot 7(+2) 2023

Pjanic 6,5 2023

Douglas Costa 6 2022

Mandzukic 6 2021

Khedira 6 2021

Bonucci 5,5 2023

Alex Sandro 5 2023

Emre Can 5 2022

Bernardeschi 4 2022

Danilo 4(+1) 2024

Chiellini 3,5 2020

Matuidi 3,5 2020

Cuadrado 3,5 2020

Szczesny 3,5 2021

Rugani 3,5 2024

De Sciglio 3 2022

Bentancur 2,5 2024

Perin 2,3 2022

Pjaca 2 2021

Demiral 1,8 2024

Buffon 1,5 2020

Pinsoglio 0,3 2020