Gazzetta, gli stipendi della A: Napoli 5°. Chucky Lozano subito sul podio

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Al quinto posto della classifica riguardante gli stipendi di Serie A ecco spuntare il Napoli, seconda forza del campionato nelle ultime due stagioni. In rosa un solo giocatore con emolumenti extra large, mentre sono 9 quelli che incassano una cifra compresa fra i 2 ed i 6 milioni. Nella top3, a chiudere il podio, è presente il nuovo acquisto Hirving Lozano.

Il giocatore più pagato - Kalidou Koulibaly vince il premio di giocatore più pagato del Napoli, dall'alto dei suoi 6 milioni di euro netti a stagione. KK è stato blindato con un contratto fino al 2024 e il suo alto stipendio è la logica conseguenza di una valutazione che per il presidente De Laurentiis supera i 100 milioni di euro. Alle sue spalle capitan Insigne e il nuovo arrivato Lozano.

Scadenze 2020 - Solo due i giocatori della rosa del Napoli a scadenza giugno 2020, ma entrambi decisamente pesanti. Il primo è Dries Mertens, il cui rinnovo sembra ad oggi lontanissimo dopo mesi di chiacchiere e trattative. L'altro caso è quello di José Maria Callejon: per Ancelotti è un titolarissimo e in questo caso i lavori per il prolungamento sembrano già a buon punto.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Koulibaly 6 2024

Insigne 4,6 2022

Lozano 4,5 2024

Mertens 4 2020

Manolas 4 2024

Callejon 3 2020

Llorente 2,5 2021

Milik 2,5 2021

Ghoulam 2,4 2022

Allan 2 2023

Mario Rui 1,8 2023

Hysaj 1,6 2022

Elmas 1,5 2024

Fabian 1,5 2023

Younes 1,5 2023

Ospina 1,4 2021

Di Lorenzo 1,2 2024

Maksimovic 1,2 2021

Zielinski 1,1 2021

Meret 1 2023

Malcuit 0,8 2023

Karnezis 0,5 2022

Luperto 0,4 2023

Gaetano 0,2 2023