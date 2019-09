Gazzetta, gli stipendi della A: Roma sul podio. Pastore secondo più ricco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Dopo Juventus e Inter, ecco la Roma. La società giallorossa è la terza forza della Serie A in fatto di spese per gli stipendi con 125 milioni di euro lordi a stagione. Nessuno stipendi extra lusso, ovvero superiore ai 6 milioni di euro, ma ben 19 compresi fra i 2 ed i 6 milioni. Cinque giocatori galleggiano fra 1 e 2 milioni, mentre sono 3 i calciatori al di sotto del milione di euro.

Il giocatore più pagato - Edin Dzeko, dopo un'estate di chiacchiere e rumors legati all'Inter, ha rinnovato il contratto diventando il giocatore più pagato dell'intera rosa. 5 i milioni netti percepiti dal bosniaco ai quali va aggiunto un milione di bonus. Completano il podio Javier Pastore e il neo acquisto Pau Lopez.

Scadenze 2020 - Sono cinque i giocatori formalmente a scadenza nel 2020, ovvero al termine di questa stagione. Quattro di questi però, ovvero Smalling, Zappacosta, Mkhitaryan e Kalinic, sono arrivati a Roma in prestito e a fine anno la società prenderà in esame le loro situazioni. Discorso diverso per Kolarov: il serbo per numeri e rendimento è ancora uno dei migliori interpreti del ruolo, ma la carta d'identità dice 1985. Nelle prossime settimane comunque la società affronterà col giocatore il discorso legato al rinnovo.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Dzeko 5(+1) 2022

Pastore 4,5 2023

Pau Lopez 3 2023

Spinazzola 3 2024

Smalling 3 2020

Veretout 3 2024

Mkhitaryan 3(1) 2020

Kalinic 3 2020

Florenzi 3 2023

Perotti 3 2021

Kolarov 3 2020

Zappacosta 2,5 2020

Diawara 2,5 2024

Fazio 2,5 2021

Zaniolo 2,5 2024

Under 2,5 2023

J. Jesus 2,2 2021

Mancini 2 2024

Pellegrini 2 2022

Kluivert 1,8 2023

Cristante 1,5 2023

Santon 1,5 2022

Cetin 1 2024

Mirante 1 2022

Fuzato 0,5 2022

Riccardi 0,5 2022

Antonucci 0,3 2022