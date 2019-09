Gazzetta, gli stipendi della A: Samp 12°, salary cap sopra il milione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Trentasei milioni di euro di monte stipendi per la Sampdoria, dodicesima in classifica. ex aequo con l'Atalanta, ma con più giocatori sotto contratto. A incidere sono i tanti che galleggiano intorno al milione, con Rigoni e Murillo come nuovi entrati oltre a Ekdal, Gabbiadini e Ramirez.

Il giocatore più pagato - È il capocannoniere dello scorso campionato - e non potrebbe essere altrimenti - cioè Fabio Quagliarella, con il suo milione e 200 mila euro, frutto di un rinnovo dello scorso inverno: non è detto che non ne arrivi un altro, se le prestazioni dovessero essere quelle proposte nel 2018-19.

Scadenze 2020 - Sono solamente due, oltre al già citato Quagliarella. Il primo è Edgar Barreto, paraguaiano 35enne che con ogni probabilità vedrà la sua esperienza concludersi nella prossima estate. Poi il terzo portiere, Wladimiro Falcone, che è il meno pagato a pari merito con Rocha.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Quagliarella 1,2 2020

Gabbiadini 1,1 2023

Rigoni 1,1 2023

Ramirez 1,1 2021

Ekdal 1,1 2021

Murillo 1,1 2023

Colley 0,95 2022

Jankto 0,8 2023

Audero 0,8 2023

Vieira 0,75 2023

Maroni 0,75 2024

Caprari 0,75 2022

Murru 0,7 2022

Barreto 0,6 2020

Regini 0,5 2021

Linetty 0,5 2021

Bonazzoli 0,5 2021

Thorsby 0,5 2023

Chabot 0,45 2024

Bereszynski 0,45 2023

Ferrari 0,4 2023

Depaoli 0,3 2024

Leris 0,28 2024

Augelo 0,25 2023

Seculin 0,18 2021

Bahlouli 0,1 2023

Falcone 0,08 2020

Rocha 0,08 2024