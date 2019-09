Gazzetta, gli stipendi della A: SPAL 17°. In tre sopra il milione di euro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

SPAL al 17esimo posto, al pari dell'Udinese, nella classifica degli ingaggi riguardante le 20 squadre di Serie A con una spesa lorda di 30 milioni di euro. In rosa sono 3 i giocatori con ingaggio superiore al milione di euro, fra questi anche il nuovo acquisto Berisha arrivato in estate dall'Atalanta.

Il giocatore più pagato - Andrea Petagna non è solo il simbolo offensivo del gruppo di mister Semplici, ma anche il giocatore con lo stipendio più alto dell'intera rosa ferrarese. L'ingaggio percepito dall'ex Atalanta è di 1,2 milioni di euro, completano il podio l'altro attaccante Alberto Paloschi ed appunto il nuovo portiere Berisha. Appena fuori dal podio un altro volto nuovo come Sala.

Scadenze 2020 - Tanti i giocatori della 'vecchia guardia' con il contratto in scadenza a fine stagione. Da Valdifiori a Felipe, passando per Salamon, Cionek e Floccari, il quale potrebbe decidere di smettere a fine anno. Contratto formalmente fino a giugno anche per Reca, arrivato in prestito dall'Atalanta, e per il giovane Thiam.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Petagna 1,2 2023

Berisha 1 2021

Paloschi 1 2021

Sala 0,9 2022

Kurtic 0,7 2022

Missiroli 0,7 2021

Murgia 0,7 2024

Valdifiori 0,7 2020

Tomovic 0,6 2021

Di Francesco 0,6 2021

Vicari 0,5 2021

Jankovic 0,5 2022

Felipe 0,4 2020

Igor 0,4 2023

Salamon 0,4 2020

D'Alessandro 0,4 2021

Cionek 0,35 2020

Fares 0,35 2022

Valoti 0,35 2021

Floccari 0,3 2020

Reca 0,3 2020

Letica 0,3 2023

Moncini 0,25 2022

Thiam 0,15 2020

Mawuli 0,1 2021

Strefezza 0,1 2021