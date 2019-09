Gazzetta, gli stipendi della A: Torino 7° con la parità economica dei big

La Gazzetta dello Sport propone i dati riguardanti gli stipendi dei giocatori delle 20 squadre di Serie A.

Al settimo posto fra le squadre che spendono più soldi per gli stipendi della rosa troviamo il Torino del presidente Cairo. I granata quest'anno spenderanno 54 milioni di euro lordi per gli emolumenti dei giocatori della rosa di Walter Mazzarri. Nessuno stipendio extra large, ma tantissimi contratti compresi fra 1 e 2 milioni.

Il giocatore più pagato - Nel Torino vige la democrazia economica. Non c'è infatti un giocatore che guadagna più degli altri. A quota 1,7 milioni, tetto massimo imposto dai granata, ci sono infatti 6 giocatori: si parte da Andrea Belotti, Simone Zaza e Iago Falque e si arriva a Salvatore Sirigu e Armando Izzo, passando per il neo acquisto Simone Verdi.

Scadenze 2020 - In scadenza nel 2020 c'è formalmente il nuovo acquisto Diego Laxalt, arrivato in prestito dal Milan nelle ultime battute di mercato. Con lui anche Lorenzo De Silvestri, il cui rinnovo è in fase di discussione fra le parti e nei prossimi giorni potrebbe arrivare la firma. Per Ujkani si è scelto di fare un contratto annuale, anche Rosati andrà in scadenza a fine stagione. Da affrontare, infine, la situazione di Parigini.

Gli stipendi della rosa in dettaglio

Belotti 1,7 2022

Iago Falque 1,7 2022

Sirigu 1,7 2022

Verdi 1,7 2023

Zaza 1,7 2023

Izzo 1,7 2024

Nkoulou 1,5 2021

Baselli 1,4 2022

Ansaldi 1,4 2021

Laxalt 1,4 2020

Rincon 1,4 2021

Meitè 1,1 2023

Ola Aina 1 2023

De Silvestri 1 2020

Djidji 0,7 2021

Berenguer 0,7 2022

Bonifazi 0,6 2022

Lyanco 0,6 2024

Bremer 0,5 2023

Lukic 0,5 2023

Edera 0,4 2023

Ujkani 0,25 2020

Parigini 0,25 2020

Rosati 0,15 2020

Millico 0,1 2023

Rauti 0,05 2021

Singo 0,03 2022