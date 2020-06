Gazzetta - Milan, alcuni compagni non avrebbero gradito la presa di posizione di Ibrahimovic

Fra Ibrahimovic e Gazidis evidentemente non c’è empatia. Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport alla luce dell’ennesimo sfogo dello svedese, che aveva già avuto modo di riferire il suo pensiero all’a.d. rossonero quando quest’ultimo si era presentato a Milanello alla vigilia della gara col Genoa, dopo l’esplosione del caso Boban. Stavolta Ibra ha rincarato la dose, probabilmente ancora seccato per il licenziamento di Zvone. Ma non è finita qui: sempre secondo La Gazzetta dello Sport, alcuni giocatori non sarebbero stati contenti per questa presa di posizione di Ibrahimovic, il quale non è tipo da moderare i toni quando decide di dire qualcosa.