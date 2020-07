Gazzetta - Milan, con Pioli sarà addio a prescindere. E Ibrahimovic andrà all'Hammarby

Importanti novità riguardanti il Milan del futuro spiegate dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano, parlando della corsa europea, scrive di come i rossoneri abbiano tutta l'intenzione di chiudere il campionato col Milan qualificato all'Europa League. Poi via al nuovo corso che avrà come direttore d'orchestra Ralf Rangnick. Per la Gazzetta, infatti, il futuro di Stefano Pioli è oramai segnato: a fine stagione sarà addio a prescindere dal piazzamento finale.

Anche Ibrahimovic andrà via - Oltre a Pioli, saluterà anche Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, spiega il quotidiano, a fine stagione tornerà in Svezia per giocare col suo Hammarby.