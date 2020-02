vedi letture

Gazzetta - Sfogo di Petrachi in conferenza: la Roma rispetta le sue parole ma non le condivide

Giornata di presentazione - quella andata ieri in scena in casa Roma - con le prime parole da neo giocatori giallorossi di Villar, Perez e Ibanez. A rubare la scena a tutti - sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport - è stato però il ds Gianluca Petrachi con un monologo di quasi 20 minuti, che ha colto tutti di sorpresa per temi e toni. Il tutto, esprimendo una sua insofferenza personale - si legge -, che non rispecchia però la posizione della Roma ("Abbiamo fatto una rivoluzione iniziata sei mesi fa, ma non pensate che ora arrivi Paperon de' Paperoni e compri chissà chi", il passaggio sulla nuova società che non ha fatto piacere a Friedkin). Il club rispetta le sue parole - conclude infine La Gazzetta - ma non le condivide.