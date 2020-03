Gazzetta.it - Il calcio si ferma, ma probabile deroga per le gare europee

vedi letture

Il calcio italiano si ferma. Dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte, non appena sarà varato il DPCM che allargherà all'intero territorio italiano le restrizioni già previste per la Lombardia e altre 14 province diventerà ufficiale questa decisione, relativa a tutto lo sport, e valida fino al prossimo 3 aprile. Cosa succederà con le gare di Champions ed Europa League? È questa la domanda a cui in queste ore va trovata una risposta. Secondo quanto riferito da gazzetta.it, nel testo definitivo dovrebbe essere inserite una deroga per le gare internazionali. In alternativa, sembra davvero difficile consentire lo svolgimento degli impegni delle nostre squadre in Europa, considerato che la UEFA già in precedenza aveva chiuso alla possibilità che la Juventus giocasse fuori dall'Italia la gara di ritorno contro il Lione.