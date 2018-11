Già qualificate: in Champions solo il Barcellona. Sei escluse

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Champions, gli ottavi sono soltanto per il Barcellona: i catalani sono l'unica squadra già aritmeticamente qualificata al prossimo turno. Diverse, invece, quelle già escluse, anche se ovviamente tra il terzo e il quarto posto c'è grande differenza, vista la possibilità di "scendere" in Europa League. Dove, invece, sono ben sette le squadre già certe del passaggio del turno, compresa la Lazio.

Champions League

Qualificata agli ottavi: Barcellona.

Eliminate: Monaco, PSV Eindhoven, Lokomotiv Mosca, AEK Atene, Viktoria Plzen, Young Boys,