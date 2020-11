I giocatori al potere: Fonseca, prima gli uomini e poi la tattica per la sua Roma

Sempre o quasi il 4-2-3-1. Paulo Fonseca recentemente ha stupito un po’ tutti. Il tecnico portoghese della Roma nel corso della sua carriera ha utilizzato quasi esclusivamente questo modulo. Lo ha fatto col Porto e nel triennio allo Shakhtar Donetsk, oltre che ovviamente nel primo anno di Roma. Con Paços Ferreira e Braga lo aveva declinato in un più prudente 4-4-2, anche per ragioni di equilibrio e opportunità di mercato. Ma quando ha potuto, quando glielo hanno permesso, ha sempre proposto ossessivamente il 4-2-3-1. Poi, a metà della scorsa stagione, la svolta: il portoghese, già da qualche mese in Italia, ha iniziato ad apprezzare e valutare la difesa a 3. Ha sperimento l’efficacia sulla propria pelle, l’ha studiata e compresa e ne ha iniziato a parlare con i suoi collaboratori. Questo già qualche settimana prima del lockdown. Poi lo stop forzato a causa pandemia, la ripresa con le certezze di un tempo (quindi il 4-2-3-1) ma la voglia sempre più crescente di disegnare il nuovo abito per i suoi. La prima volta è successo contro il Napoli al San Paolo, era il 5 luglio. Di lì in avanti, la Roma non ha più cambiato e anche questa stagione ha iniziato in quel modo. “Mi piace perché si può usare per attaccare di più e difendere meglio”, ha sottolineato Fonseca. Che così facendo ha potuto dare più equilibrio alla sua squadra, più solidità dietro, ma pure un modo diverso di interpretare la fase di non possesso e recupero del pallone. Con un pressing più alto e un lavoro diverso da parte dei centrocampisti (più liberi di arrivare in zona gol) e degli uomini che di volta in volta ruotano attorno a Dzeko. Per completare la transizione Fonseca sognava di inserire anche Nicolò Zaniolo, in questo impianto. Per coinvolgere il talento azzurro dovrà aspettare ancora un po’. Ma nel frattempo ha trovato il modo di far rendere al meglio Mkhytarian e Pedro, ma pure Pellegrini e Veretout.