I giocatori che Conte non ha impiegato nonostante le 4 gare in 9 giorni

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Quattro gare in nove giorni. Ad Antonio Conte, la date scelte dalla Lega per questo tour de force proprio non sono andare giù. Il motivo è presto detto, l'abbiamo illustrato in un altro approfondimento (clicca qui). Rispetto a Napoli, Atalanta e Juventus, la squadra nerazzurra è costretta ad affrontare gli stessi match in un lasso di tempo più breve.

Dopo la vittoria contro il Brescia all'Inter mancano solo tre partite prima della sosta. Ma quali sono i calciatori, portieri a parte, che Antonio Conte non ha mai schierato in queste quattro partite o ha schierato per un minutaggio molto basso, inferiore ai 30 minuti complessivi?

Il dato - In totale, sono tre i giocatori di movimento in rosa mai impiegati in queste quattro gare. Lazaro ha giocato solo 17 minuti contro il Sassuolo, mentre Politano è stato impiegato due volte per gli ultimi scampoli di match.

0 minuti

Andrea Ranocchia

Borja Valero

Federico Dimarco

*17 minuti

Valentino Lazaro

*24 minuti

Matteo Politano

*=Il dato non comprende il recupero