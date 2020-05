I giocatori dell'Inter fanno slittare la ripresa: "Prima l'esito di tutti i tamponi"

I giocatori dell'Inter hanno posto una condizione per tornare ad allenarsi come richiesto dal club: prima l'esito dei tamponi effettuati poi il ritorno in campo. Slitta dunque il ritorno al Suning Center, almeno fino a quando i giocatori non saranno sicuri che siano tutti negativi. "Senza sicurezze non ripartiamo" è il messaggio lanciato dalla squadra alla società, che ora dunque aspetterà, come tutti, l'esito dei test e poi darà il via alla fase degli allenamenti singoli. A riportarlo è Il Corriere della Sera.