I giocatori vogliono Wanda Nara come agente: lei però ha rifiutato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo polemiche e uscite sconclusionate. Wanda Nara ha messo in mostra anche qualità invidiabili come agente di Mauro Icardi. "Qualità che hanno fatto breccia in molti colleghi di Mauro, tanto che molti - personalmente o tramite le loro mogli o compagne - hanno chiesto a Wanda di rappresentarli - svela Tuttosport -. Rivelare i nomi è vietatissimo però nel mazzo ci sono un portiere argentino già nel giro della Nazionale, un attaccante oggi alla Roma, un paio di compagni nella Selección (più tanti calciatori che giocano in Argentina, dove “Uanda”, come la chiamano a quelle latitudini, è una vera star) e pure un paio di giocatori nell’Inter tra cui - come ammesso proprio dalla Nara - uno che gioca anche in maglia azzurra. A tutti la signora ha risposto picche, visto che già si deve occupare dei cinque figli e di tutte le attività legate alla sua carriera da soubrette (che quest’anno si è arricchita con la partecipazione a 'Tiki-Taka') e ai vari interessi economici della famiglia".