Giocheranno così? Cagliari, l'11 per il Brescia: il Ninja c'è, Rog out

© foto di Federico Gaetano

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainngolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema 4-3-1-2 o 4-3-2-1, dipende dalla posizione della seconda punta, tendenzialmente Joao Pedro. Poco cambia: il Cagliari di Rolando Maran ha un assetto tattico ben definito con un ariete come Pavoletti, un giocatore di fantasia al suo fianco e un trequartista dietro capace anche in fase difensiva. Nel caso della prima dovrebbe essere Birsa con Nainggolan da interno perché Rog è squalificato e Nandez indietro di condizione ma col passare delle settimane dovrebbe essere il posto del Ninja.

I debuttanti Radja Nainggolan è al secondo debutto in Sardegna. Non ci sarà Marko Rog, squalificato, non è ancora al top della condizione l'argentino Naithan Nandez. Saranno loro tre però il centrocampo titolare del Cagliari che intanto può contare sull'apporto di Cigarini e Ionita. Dietro potrebbe cambiare ancora qualcosa in difesa, Luca Pellegrini intanto sarà il padrone della fascia sinistra anche se alla prima potrebbe vedersi superato dal greco Lykogiannis. Occhio anche a Simone Pinna come terzino destro, sta scalando rapidamente le gerarchie.

La probabile formazione: (4-3-1-2) Rafael; Pisacane, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis (PELLEGRINI); NAINGGOLAN, Cigarini (NANDEZ), Ionita; Birsa; Joao Pedro, Pavoletti.