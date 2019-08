Giocheranno così? Genoa, l'11 per Roma: tanti debutti, Schone c'è

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Aurelio Andreazzoli dovrebbe ripartire con la difesa a tre: Romero, Zapata, Criscito. Il dubbio è, e sarà per gran parte della stagione, tra trequarti e attacco. Tra 3-4-1-2, 3-5-2 o 3-5-1-1. Dipenderà molto dagli avversari e dalle disponibilità: contro la Roma, per esempio, non ci sarà Saponara e il dubbio è tra Radovanovic, per rinfoltire la mediana, o Pandev, per avere un trequartista dietro le due punte Kouamé e Pinamonti. Il ruolo di Criscito è ancora da definire: se sarà esterno, spazio a Biraschi in difesa, altrimenti c'è Barreca sulla sinistra.

I debuttanti Tanti, come sempre, nei club di Enrico Preziosi. Riscattato Ionut Radu dall'Inter, ci sarà lui tra i pali. Dietro è arrivata l'esperienza di Cristian Zapata, svincolato, ex Milan, a completare un reparto d'esperienza. Antonio Barreca in Francia e in Inghilterra, tra Monaco e Newcastle, è stato solo comparsa: cercherà di rilanciarsi al Genoa. In mezzo tanta curiosità per Lasse Schone, preso dall'Ajax, a cui verranno affidate le chiavi della regia. Davanti c'è Andrea Pinamonti, baby talento preso dall'Inter mentre Riccardo Saponara dovrà rimandare l'esordio causa condizioni fisiche: il trequartista è arrivato al Grifone dalla Fiorentina.

La probabile formazione (3-5-2): Radu; Biraschi, Romero, ZAPATA; Romulo, Lerager, SCHONE, Radovanovic (Pandev), Criscito (BARRECA); Kouamé, PINAMONTI.