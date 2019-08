Giocheranno così? Juve, l'11 per il Parma: 9 o falso, decide il mercato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainngolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Maurizio Sarri chiama il 4-3-3. Certo, diverso a quello che è stato il 4-3-3 del Napoli e pure del Chelsea, perché la sensazione che si respira nei dintorni della Continassa è che Cristiano Ronaldo godrà di ampie libertà tattiche. Vuol giocare più vicino alla porta, per questo Dybala come falso nuove non è un'idea da scartare. L'alternativa è proprio Higuain, davanti, con CR7 a girargli alle spalle lasciando spazio a Rabiot e ad Alex Sandro di inserirsi. Dietro una coppia inedita De Ligt-Chiellini mentre in mezzo il nuovo equilibratore di Sarri: Khedira, che pare il nuovo imprescindibile del tecnico toscano.

I debuttanti Sarri tecnicamente non sarà della partita per una polmonite. Il tecnico darà comunque la sua impronta alla partita, schierando i suoi uomini e le sue scelte. De Sciglio potrebbe rinviare l'esordio di Danilo dall'inizio mentre è atteso quello di De Ligt: la sensazione è che il ballottaggio sia tra Chiellini e Bonucci. In mezzo Rabiot giocherà, la scalata alla formazione titolare di Khedira porterà invece Ramsey probabilmente in panchina. Davanti, per adesso, nessun acquisto e dunque nessun debuttante. Solo il cavallo di ritorno Higuain...

La probabile formazione (4-3-3): Szczesny; De Sciglio (DANILO), DE LIGT, Chiellini (Bonucci), Alex Sandro; Khedira (RAMSEY), Pjanic, RABIOT; Douglas Costa (Bernardeschi), Dybala (Higuain), Cristiano Ronaldo.