Giocheranno così? Lecce, l'11 per l'Inter: Lapadula guida l'attacco

© foto di Andrea Rosito

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Fabio Liverani è pronto a ripetere la splendida stagione che ha portato il suo Lecce in Serie A e per farlo si affiderà al 4-3-1-2, fin dalla prima giornata a San Siro contro l'Inter. Dal mercato attende ancora un attaccante e i nomi che circolano sono davvero importanti, segno che il presidente Sticchi Damiani vorrebbe fare il regalo al proprio tecnico prima del 2 settembre.

I debuttanti Tanti volti nuovi in casa Lecce, a cominciare dal portiere Gabriel. Gli occhi sono tutti puntati su Gianluca Lapadula che insieme a Diego Farias dovrà garantire le giuste garanzie in attacco, a prescindere dall'arrivo o meno di un altro centravanti. In difesa ci sarà invece l'esperienza di Rossettini, oltre che quella di Lucioni.

La probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Falco; Lapadula, La Mantia