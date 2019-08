Giocheranno così? Napoli, l'11 per i Viola: Manolas c'è. Milik in forse

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainngolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Carlo Ancelotti ha messo in campo la scorsa stagione a più riprese una variante del 4-4-2 con Callejon e Zielinski larghi. Dovrebbe cambiare in questa: sarà presumibilmente 4-2-3-1, l'arrivo di Lozano serve a giocarsi il posto con lo spagnolo e a dare più alternative sulla trequarti. Davanti vero nove come Milik o falso nueve, Mertens? Molto è legato al mercato, la realtà è che De Laurentiis vorrebbe presentarsi in questa stagione con un centravanti nuovo di zecca, magari Icardi. Dietro, intanto, cambiano ben due interpreti mentre Zielinski va a fare il mediano al fianco di Allan. Curiosità per Elmas: la duttilità tattica di Fabian, atteso trequartista, del macedone e di Zielinski, permetterà al Napoli di mutare pelle tattica a più riprese.

I debuttanti Prima i difensori. Giovanni Di Lorenzo si gioca il posto con Kevin Malcuit ma l'ex empolese sarà presenza costante in stagione a Napoli. Dietro Kostas Manolas, al fiancho di Kalidou Koulibaly, promette un vero e proprio muro dipinto d'azzurro. Panchina almeno alla prima per Eljif Elmas, lo stesso dovrebbe valere almeno dall'inizio per Chucky Hirving Lozano, fresco oggi di visite mediche.

La probabile formazione (4-2-3-1): Meret; DI LORENZO (Malcuit), MANOLAS, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Zielinski; Callejon, Fabian, Insigne; Mertens (Milik).