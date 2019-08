Giocheranno così? Samp, l'11 per la Lazio: tridente ancora in costruzione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Eusebio Di Francesco è chiaramente un fan del 4-3-3 anche se questa Sampdoria è ancora incompleta. Soprattutto davanti. Sugli esterni c'è Ramirez che è in uscita, dietro al momento il terzino è Murru che è in partenza. Il Doria deve completarsi, in mezzo ha rinunciato a Praet ma è arrivato Leris e il club ha deciso di dar fiducia a Jankto e Linetty come interni. In questi ultimi giorni di mercato la società lavorerà per rinforzare la formazione di EDF davanti, i nomi di Defrel e Simeone non sono casuali.

I debuttanti Jeison Murillo, dopo l'avventura al Valencia e la parentesi da spettatore al Barcellona, il colombiano giocherà dall'inizio contro la Lazio. E' squalificato il terzino Fabio Depaoli: l'indicazione su chi giocherà tra Bartosz Bereszynski e Jacopo Sala segnerà chi dei due poi partirà. Niente Gonzalo Maroni: è ko, rimandato a metà settembre il debutto dell'argentino. Panchina alla prima per Morten Thorsby, Julien Chabot e Tommaso Augello.

La probabile formazione (4-3-3): Audero; Bereszynski, MURILLO, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Jankto; Ramirez, Quagliarella, Caprari.