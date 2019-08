Giocheranno così? Sassuolo, l'11 per il Toro: novità in tutti i reparti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainggolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema La prima novità del Sassuolo potrebbe arrivare proprio dal modulo, visto che De Zerbi sta provando il 3-5-2 dopo essersi praticamente sempre affidato al 4-3-3 nella passata stagione. Difficile che possa andare avanti con questa idea comunque, visto che alla prima la scelta sarebbe legata anche alla squalifica di Berardi. Con il rientro del classe 1994 il tecnico neroverde dovrebbe tornare dunque sui suoi passi.

I debuttanti Sono tanti i nomi nuovi in casa Sassuolo, a cominciare da Toljan che ha preso il posto di Pol Lirola, passato alla Fiorentina poche settimane fa. In attacco tutti gli occhi sono puntati su Francesco Caputo che dopo i 16 gol dell'anno scorso con la maglia dell'Empoli è pronto a ripetersi. Centrocampo rinnovato con Obiang e Traore che avranno il compito di far girare la squadra insieme a Locatelli.

La probabile formazione (3-5-2): Consigli; Gravillon, Ferrari, Peluso; Toljan, Traoré, Obiang, Locatelli, Rogerio; Caputo, Boga