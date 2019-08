Giocheranno così? Torino, nessuna novità: Zaza accanto a Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prima giornata di campionato, è tempo di debutti. Di esordi per gli allenatori, da Sarri a Conte, da Giampaolo a Di Francesco. Tempo di prime per i campioni, da Lukaku a De Ligt, da Manolas a Pau Lopez e pure per giocatori attorno ai quali c'è grande curiosità: Nainngolan, Bennacer, Hernani, Zapata e tutti gli altri. Tuttomercatoweb vi accompagna in questo lungo speciale, squadra per squadra, per scoprire i possibili atteggiamenti tattici dell'esordio. Le novità, i cavalli di ritorno, i debuttanti. Si parte con Parma-Juventus, sabato alle 18:00, gran finale con Inter-Lecce lunedì sera alle 20:45.

Lo schema Walter Mazzarri continua per la sua consueta strada, quella del 3-5-2 con il quale ha conquistato l'Europa nella passata stagione. L'undici che dovrebbe scendere in campo all'esordio in campionato, al netto di cosa succederà nella serata di domani in Europa League, è praticamente lo stesso di un anno fa, con le certezze in difesa, Izzo e Nkoulou, il centrocampo con il giusto mix tra qualità e quantità e gli esterni pronti a far male. La novità può essere rappresentata dall'attacco pesante, visto che accanto a Belotti ci sarà Zaza.

I debuttanti Il mercato, almeno per il momento, non ha portato praticamente nulla a Mazzarri e per questo motivo, come detto, il tecnico granata si affiderà alle certezze, in attesa di rinforzi, magari proprio nel reparto offensivo.

La probabile formazione (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Zaza, Belotti.