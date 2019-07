I giorni di Barella: ha scelto l’Inter. Ora palla ai club

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono i giorni di Nicolò Barella. La presa di posizione netta di Tommaso Giulini ha riaperto la questione: per il Cagliari in questo momento la Roma è in primissima posizione, con l’Inter che deve recuperare il terreno perso. L’attendismo nerazzurro, forte dell’accordo col giocatore, non ha pagato: i rossoblù si sono mossi su altri fronti, hanno ascoltato le altre proposte e quella dei giallorossi ha fatto breccia.

Il problema è che Barella vuole l’Inter. Non da oggi, non da ieri, la squadra nerazzurra lo ha corteggiato da tanto tempo, la presenza in panchina di Antonio Conte è un surplus, la possibilità di giocare in Champions un fattore determinante. Al giocatore è stata chiesta una scelta “nei prossimi due giorni”: oggi l’ultimo, comunque vada sarà una giornata decisiva. Ieri il suo agente ha visto di nuovo l’Inter, che deve però sedersi nuovamente al tavolo col Cagliari. Resta, la Pinetina, la destinazione più probabile. Perché prioritaria nella testa del giovane talento, perché col Cagliari un accordo si può sempre trovare. È un’impressione che va verificata alla luce delle prossime ore, ma ora come ora pare molto più semplice che i sardi si convincano a dire sì all’Inter, e non che Barella torni sui suoi passi per scegliere la Roma.