I giorni più difficili della Roma di Pallotta

© foto di Federico Gaetano

Un altro no. Più pesante del primo perché un conto è accettare il rifiuto di Antonio Conte - che s'è accasato all'Inter, con l'obiettivo di vincere lo Scudetto -, e un altro è accettare quello di Gasperini. Che giocherà la Champions, certo, ma con l'Atalanta. Con prospettive che non sono quelle della Roma e con un ingaggio anche più basso rispetto a quello che gli aveva proposto il club giallorosso.

La Roma è in alto mare, su tutti i fronti. E sta vivendo uno dei momenti più difficili della gestione americana: è reduce da giorni di contestazioni, di tifosi infuriati a Trigoria e sotto la sede perché nessuno ha digerito il modo in cui il club ha liquidato Daniele De Rossi: senza preavviso, senza rispetto.

E ha all'orizzonte una delle estati più roventi di sempre. Col sesto posto la stagione inizierà a luglio, senza Champions il mercato sarà di basso profilo: giovani di prospettiva e la cessione dei big, di quei pochi rimasti. Quindi via Dzeko e via Manolas, per consegnare nelle mani del prossimo tecnico - al momento sconosciuto - una squadra che deliberatamente non lotterà per i primi tre posti.

Sono lontani i tempi della semifinale Champions. Quel 2 maggio chiuso tra gli applausi dell'Olimpico dopo il 4-2 al Liverpool che sembrava un punto di partenza di un futuro glorioso s'è tristemente trasformato nell'ultimo dolce ricordo. Da allora tutto è andato come peggio non poteva, dallo stadio al progetto tecnico. E adesso tutto è in discussione, a partire da un organigramma societario che è difficile decriptare. Chiari di luna che rendono inevitabili alcuni rifiuti, con buona pace di una tifoseria che non meriterebbe tutto ciò.