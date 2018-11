Giro d'Italia: Abruzzo, stella Verratti. E crescono gli allenatori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Decisamente maggiori i successi a livello individuale per l'Abruzzo, rispetto quelli ottenuti con i club. L'unica società arrivata nel massimo campionato è il Pescara, che ha avuto il suo periodo migliore sul finire degli anni '80 con il calcio frizzante di Giovanni Galeone, unico ad aver guidato la squadra anche alla salvezza. Oltre ai biancazzurri nel panorama dei professionisti, la regione è rappresentata dal Teramo mentre in passato la storia più avvincente è firmata Castel di Sangro, espressione di una realtà di poco più di 6mila abitanti che è arrivato alla Serie B, vincendo anche partite contro squadre blasonate come il Torino. Tra i giocatori del passato uno in particolare ha avuto un ruolo attivo per la conquista dei Mondiali del 2006: Fabio Grosso. Campione del Mondo anche Massimo Oddo, divenuto allenatore come il suo compagno di squadra. Buon giocatore e tecnico di successo è Eusebio Di Francesco. Sono nati all'estero ma di fatto abruzzesi Marco Giampaolo e Roberto D'Aversa. Il calciatore portabandiera dei giorni d'oggi è senza ombra di dubbio Marco Verratti, pescarese doc che ha conquistato il Paris Saint-Germain.