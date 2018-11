Giro d'Italia: Basilicata, Zaza entra nella storia della regione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fra le regioni più piccole d'Italia (556mila abitanti) la Basilicata ha faticato a ritagliarsi il suo spazio a livello calcistico, anche se può vantarsi di aver dato alla Nazionale un giocatore divenuto campione del mondo: Franco Selvaggi, attaccante consacratosi al Cagliari e che nel 1982 ha fatto parte della spedizione azzurra in Spagna. Negli anni '90 Francesco Mancini e Francesco Colonnese sono diventati giocatori di Serie A mentre Luigi De Canio è il tecnico che è riuscito a fare strada nel massimo campionato. Oggi il fiore all'occhiello è Simone Zaza: è il secondo lucano, dopo Selvaggi, a vestire la maglia della Nazionale e il primo ad aver segnato in Champions League. A livello di club il massimo livello raggiunto è la Serie B, con il Potenza in grado di restarci per cinque anni dal 1963 al 1968 e il Matera, con l'unica apparizione nella stagione 1979-80. Le due squadre sono attualmente le uniche iscritte a campionati professionistici (Serie C).