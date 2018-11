Giro d'Italia: Marche, Bonaventura il presente. Orsolini il futuro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Cinque squadre rappresentano la regione Marche fra i professionisti, con l'Ascoli a fare da capofila come quasi sempre è accaduto. I bianconeri sono la prima squadra della regione ad aver conquistato la Serie A (1974) grazie al grande Costantino Rozzi, presidente pittoresco e lungimirante, basti pensare che ha vestito di bianconero giocatori di livello come Walter Casagrande o Oliver Bierhoff. Altra impresa di una marchigiana quella dell'Ancona, che da compagine di Serie B era arrivata fino alla finale di Coppa Italia nel 1994. Giocatore più forte di tutti i tempi senza ombra di dubbio Roberto Mancini, che sin dall'età di 16 anni ha deliziato le platee della Serie A. Una grande carriera l'hanno fatta anche Luca Marchegiani, Massimo Ambrosini e prima ancora Renato Zaccarelli. Oggi sono 5 i marchigiani nel massimo campionato, con Giacomo Bonaventura che è il più affermato e Riccardo Orsolini il talento su cui puntare per il futuro.