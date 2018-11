Giro d'Italia: Nati all'estero, certezza Jorginho. Novità Aduero

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oriundi con legami più o meno stretti con l'Italia, oppure italiani nati all'estero. Molti sono i giocatori che hanno rappresentato il nostro Paese nonostante la carta d'indentità recitasse un luogo di nascita magari remoto. La Nazionale del 1934 campione del mondo ne aveva ben 4 (Orsi, Monti, Guaita e Demaria). Oriundo il nostro primo Pallone d'Oro, ossia Omar Sivori. All'epoca stella della Juventus, il fantasista era nato in Argentina e aveva già giocato con l'albiceleste, prima di difendere i colori dell'Italia grazie ai nonni liguri. Dopo il disastro diel Mondiale del 1962 le leggi per la naturalizzazione sono diventate molto più restrittive e un'apertura si è vista solo nel terzo millennio con Mauro German Camoranesi, poi campione del mondo nel 2006. Ma c'è chi è italiano al 100% pur essendo nato altrove, come Claudio Gentile, nato a Tripoli, o Simone Perrotta da Ashton-under-Lyne. Oggi Emil Audero e Giuseppe Rossi sono i casi più noti, mentre fra gli allenatori spiccano Marco Giampaolo e Roberto D'Aversa: il primo è nato in Svizzera, il secondo in Germania ma entrambi sono di fatto abruzzesi.