Giro d'Italia: Trentino-Alto Adige, risplende la stellina Pinamonti

© foto di Federico Gaetano

La regione punta sullo sci alpino e sull'hockey dove fa la parte del leone. Il calcio non è mai stato una priorità e lo dimostra il “palmarès” che vede una partecipazione del Bolzano in Serie B (stagione 1947/48 e immediata retrocessione) come miglior risultato. A rappresentare i professionisti, dall'inizio del millennio e con buon successo c'è il Südtirol, che ha anche sfiorato la promozione nel torneo cadetto (2° posto nel 2016-17 in Serie C, eliminato in semifinale ai playoff). Stefan Schwoch e Klaus Bachlechner sono i giocatori più rappresentativi del passato. E c'è anche chi ha alzato una Champions League: Paolo Orlandoni, terzo portiere dell'Inter del Triplete 2010. Oggi il massimo campionato vede due portabandiera: il clivense Fabio De Paoli e Andrea Pinamonti, in prestito al Frosinone dall'Inter: di lui si parla un gran bene da qualche anno e recentemente ha realizzato il suo primo gol in Serie A. Speriamo di una lunga serie.