Giro d'Italia: Umbria, Ranocchia e Spinazzola nelle big

Regione piccola (800mila abitanti) ma dove ci sta il vino buono. Basti pensare a un nome: Giancarlo Antognoni, bandiera della Fiorentina e ricordato come uno dei più grandi centrocampisti consegnati all'Italia. Nato a Marsciano, come Walter Sabatini, prima giocatore e successivamente consacratosi come uno dei migliori dirigenti e talent scout d'Italia. L'Umbria oggi vanta tre squadre professionistiche e in passato è salita alle cronache del calcio italiano grazie alle imprese del Perugia: la squadra del 1978-79 chiuse il campionato al secondo posto, da imbattuta. Oggi sono sei i calciatori umbri che giocano in Serie A, alcuni nelle più grandi squadre come Andrea Ranocchia all'Inter, di cui è stato capitano e Leonardo Spinazzola, che si è ri-conquistato la Juventus e guadagnato anche la Nazionale con le grandi prestazioni in maglia Atalanta.