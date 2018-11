Giro d'Italia: Veneto, ieri Baggio e Del Piero. Ora manca l'artista

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Terra di artisti del pallone e di storie imprevedibili, il Veneto: la più incredibile l'ha scritta il Verona, campione d'Italia 1984/85. La città di Romeo e Giulietta è l'unica in Italia ad avere 3 squadre fra i “Pro” dopo la promozione della Virtus, che si aggiunge al già citato Hellas e al ChievoVerona, altro miracolo sportivo divenuto ormai realtà nel panorama calcistico italiano. Fra le grandi imprese del passato il il Vicenza di Fabbri, 2° nel 1978 e quello di Guidolin: Coppa Italia vinta nel 1997 e la cavalcata fino alla semifinale di Coppa delle Coppe l'anno seguente. Fra i giocatori del passato brilla il Pallone d'oro nonché Divin Codino: Roberto Baggio. A raccogliere il suo testimone alla Juve e nel cuore degli italiani un altro fuoriclasse come Alessandro Del Piero. Oggi sono 16 i giocatori nati in questa terra che giocano in Serie A: spicca Manuel Lazzari, che è riuscito a conquistare anche la maglia della Nazionale. È pronto per il grande salto e anche a Ferrara lo sanno.