vedi letture

I giudizi e i voti di Dejan Kulusevski dopo il trasferimento ufficiale alla Juventus

2 gennaio 2020: Dejan Kulusevski diventa ufficialmente un giocatore della Juventus. Che comunica. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 35 milioni pagabili in cinque esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di massimi € 9 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Parma Calcio 1913 S.r.l. un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore".

Come è andato da allora Kulusevski? Questo che trovate in calce è un sunto delle pagelle e dei giudizi di Tuttomercatoweb.com dopo l'ufficialità del passaggio del classe 2000 in bianconero e il conseguente prestito fino a fine stagione al Parma.

6 gennaio: Atalanta-Parma 5-0 (Serie A) 5,5 - Pericolo pubblico numero uno, Palomino deve ringhiare molto su di lui. Le potenzialità si intravedono, ma oggi era quasi impossibile pure per lui.

13 gennaio: Parma-Lecce 2-0 (Serie A) 6,5 - I due tempi sono così diversi tra di loro da lasciare choccati: malissimo nel primo, delizioso nel secondo. Sembra poco ispirato e in debito fisicamente, ma D'Aversa trova il modo di caricarlo a dovere negli spogliatoi. Entra anche nel gol del vantaggio, anche se indirettamente.

16 gennaio: Parma-Roma 0-2 (TIM CUP) Senza voto (in campo al 70')

19 gennaio: Juventus-Parma 2-1 (Serie A) 6 - Prestazione appena sufficiente, impreziosita da un paio di giocate nel finale. Importante il suo lavoro soprattutto in contenimento.

26 gennaio: Parma-Udinese 2-0 (Serie A) 7 - Torna al gol dopo un paio di settimane opache, entrando anche nell'azione del vantaggio di Gagliolo. Il suo tiro dalla media distanza è sempre più un fattore per questo Parma.

1 febbraio: Cagliari-Parma 2-2 (Serie A) Non disponibile

9 febbraio: Parma-Lazio 0-1 (Serie A) 6 (in campo dal 63') - Entra bene in partita ma fatica a essere decisivo con assist e tiri dalla media distanza.