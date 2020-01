Gli affari della settimana - Bonifazi-SPAL atto terzo. Quello definitivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

SPAL, Torino, SPAL, Torino e ancora SPAL. Questa volta per restarci. E' stato uno dei tormentoni della prima parte della sessione di mercato invernale, Kevin Bonifazi. Perché il Torino per cedere il suo difensore voleva cash, niente prestiti con annessi rischi di riaverlo indietro in estate.

La terza volta è quella giusta? - Tre presenze e un gol in campionato nella prima parte di stagione col Torino, fin dalla metà di dicembre è sembrato chiaro come le strade dei granata e del centrale fossero destinate a separarsi a gennaio. Inizialmente le squadre che avevano mostrato interesse erano Atalanta, Fiorentina, Bologna e Parma, con la SPAL che è entrata in gioco solo nelle settimane successive. A inizio gennaio sembrava la Fiorentina la squadra in pole per lui, ma la valutazione del Torino (circa 12 milioni) non ha mai incontrato quella fatta dagli uomini mercato viola. Da qui la scalata della SPAL, che grazie all'ultima offerta di prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni ha battuto la concorrenza schivando anche i tentativi last minute di Parma, Bologna e Sassuolo.