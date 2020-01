Sulle orme di Robin Gosens, con la stessa origine di Robin Gosens. L'Atalanta ha deciso di rinforzare la corsia laterale sinistra con l'arrivo di Lennart Czyborra, tedesco classe '99 preso dagli olandesi dell'Heracles Almelo.

Arriva a titolo definitivo - Una formula che racconta molto delle speranze nerazzurre nei confronti di questo esterno mancino che tanto bene ha fatto in Olanda. Come detto all'Heracles, stessa squadra da cui arrivò nel 2017 proprio Robin Gosens. A inizio gennaio Czyborra era finito nel mirino del Parma, mentre l'Atalanta si è interessata esattamente 10 giorni dopo, il 14 gennaio. Per l'arrivo in Italia i tifosi hanno dovuto aspettare solo una settimana, visto che il 21 ha svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto. Per quella che è a tutti gli effetti la cessione più remunerativa della storia dell'Heracles.