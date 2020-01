© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Italia ce lo ricordiamo con la maglia del Cagliari, dal 2011 al 2014. Un'esperienza non fortunatissima, quella dello svedese che collezionò 29 presenze in tre anni prima di tornare al Goteborg. Ora il Genoa, per la sua seconda avventura in Serie A.

Il Genoa ci ha creduto - Dal momento in cui è emersa per la prima volta la trattativa al giorno dell'ufficialità infatti sono passate poco più di 72 ore, a testimonianza di quanto il Genoa abbia creduto nel giocatore. Un'operazione lampo, conclusa con la formula dell'acquisto a titolo definitivo per questo nuovo rinforzo a disposizione di Davide Nicola.