Gli affari della settimana - Saponara incompreso. A Lecce ultima chance?

"Onestamente non so perché sia andata così a Genova, è una cosa che non mi è mai capitata in carriera". Un'ammissione firmata Riccardo Saponara, trequartista passato nelle scorse ore al Lecce dalla Fiorentina dopo il prestito, non proprio positivo, al Genoa.

L'ultima chance? - A cavallo di Natale la prima squadra ad essersi mossa per il giocatore era stato il Brescia. Il Lecce invece è emerso come seria candidata solo a mercato iniziato, i primi di gennaio. Una richiesta precisa di mister Liverani che voleva aggiungere qualità, assist e magari gol alla propria manovra offensiva. I diretti interessati hanno sempre professato ottimismo, sebbene i tempi si fossero dilatati a causa della presenza di tre squadre in gioco. La svolta definitiva arriva il 21 gennaio, con la Fiorentina che dà il proprio via libera dopo che Genoa, Lecce e giocatore stesso erano già d'accordo su tutto. Mercoledì Saponara ha svolto le visite mediche, domenica sarà a disposizione di Liverani per la gara col Verona. Quando, dopo il fallimento genoano, inizierà l'ennesima avventura a caccia di rilancio.