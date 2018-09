Gli esami non finiscono mai: Samp, con la Fiorentina possibili novità

Dal corrispondente a Genova.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tour de forces è solo all’inizio. Sono trascorsi appena quattro giorni dalla vittoria di Frosinone e la Sampdoria è pronta a tornare in campo contro la Fiorentina per il recupero della prima giornata. Il match era previsto inizialmente per il 19 agosto ma fu rinviato per i noti fatti che hanno colpito la città di Genova. Un fine settembre infernale per la truppa di Marco Giampaolo che fra tre giorni sarà di scena ancora a Marassi contro l’Inter per poi andare in trasferta a Cagliari mercoledì prossimo ed infine lunedì 1° ottobre in casa con il Sassuolo. L’ennesimo esame, come ha detto lo stesso allenatore in conferenza, di una stagione che si è incanalata sui binari giusti dopo lo scivolone di Udine. Scontato il fatto che il tecnico di Bellinzona cambi qualcosa rispetto alla formazione che ha travolto i giallo azzurri di Moreno Longo sabato scorso. Chi sicuramente non sarà della partita è il tifo doriano. I gruppi della Gradinata Sud hanno fatto già sapere che non saranno presenti sugli spalti di Marassi per protestare contro la decisione di aver fissato il recupero in un giorno feriale alle 19 congestionando di fatto il traffico cittadino in un periodo decisamente difficile per il capoluogo ligure.

DUE, TRE CAMBI - Giocoforza mister Giampaolo farà ruotare gli uomini a disposizione. L’abbondanza è il problema numero uno che ogni allenatore vorrebbe nella sua squadra e la sfida del “Matusa”, oltre al successo con il Napoli, ha dimostrato che il tecnico blucerchiato può contare su un gruppo coeso di 20 titolari. Chi è sicuro del proprio posto è Audero in porta, Quagliarella e Defrel in attacco, Ekdal in cabina di regia e Murru sulla corsia di sinistra. Adesso veniamo ai dubbi e alle variazioni. Possibile che venga concesso un turno di riposo a Bereszynski con Sala che è pronto a subentrare sulla corsia di destra mentre al centro possibile conferma di Colley e Andersen. A centrocampo tornerà a disposizione Praet ma è difficile un suo impiego dal primo minuto, quindi possibile l’utilizzo di Jankto al posto di Linetty con Barreto a destra. Sulla trequarti vanno valutate le condizioni di Caprari. Se l’ex Pescara è in condizioni ottimali giocherà lui altrimenti è pronto Gaston Ramirez.

TRENO SPECIALE E METRO PROLUNGATA - Per andare in contro ai suoi sostenitori la società blucerchiata, in collaborazione con la Direzione Regionale Liguria di Trenitalia, metterà a disposizione un treno speciale per favorire il rientro a chi risiede nel ponente. Il convoglio partirà alle ore 22 dalla stazione di Genova Brignole e sarà diretto a Savona con fermate in tutte le stazioni intermedie: Genova Piazza Principe, Genova Sampierdarena, Genova Cornigliano, Genova Sestri Ponente, Genova Pegli, Genova Pra, Genova Voltri, Arenzano, Cogoleto, Varezze, Celle e Albisola. Verrà inoltre prolungata l’apertura della linea della metropolitana Brignole-Brin fino alle ore 22.30.