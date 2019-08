I gol di Lukaku e zero cori: l'Inter ha già scordato Mauro Icardi

Fonte: dal nostro inviato a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Romelu Lukaku corre, spartano, contro un'intera difesa. Allarga l'ascia, getta lo scudo. Galoppa, mentre la frequenza coi compagni è una sintonia da trovare. Un passo dopo l'altro, tassello dopo tassello. La sua partita è un mosaico, che si costruisce, mentre il ricordo dell'altro 9, Mauro Icardi, svanisce sotto i colpi di spada di Giuseppe Marotta prima del fischio d'inizio. 7 solo perché dovuto, ma Maurito è fuori dal progetto, dal corso e dal percorso. Alla porta d'uscita, con due direzioni, tribuna o Torino, se milioni, 60, o Paulo Dybala saranno. Intanto in campo Romelu Lukaku continua a correre. Le corse, le rincorse, lasciano senza fiato San Siro, talvolta anche lui. Ha gambe da eroe greco, spalle statuarie. I primi controlli ricordano l'ultimo Romelu di Manchester, impreciso, incostante, ceduto. Poi rimedia, cresce, corre, ricorre. E segna. Un gol che non è bello, un gol che è bellissimo. Perché la perfezione sta nelle piccole cose e quel passo sul filo del fuorigioco, sulla respinta del portiere, è istinto, è voglia, è voracità, è sentire. E' partire sperando e pensando all'errore altrui, felino e rapace. Corre verso la panchina, abbraccia Esposito in nome di chissà quale scommessa da giovani nello spogliatoio. Intanto Mauro Icardi non era nei convocati e neanche in panchina, scordato da San Siro che non gli ha dedicato un coro, uno striscione. Scordato, con l'Inter nell'era Lukaku. Del nuovo 9. Col 7 in attesa di un altro padrone.