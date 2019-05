Grazie rumente! Paradosso Samp: vincere per il Genoa. Col precedente

© foto di www.imagephotoagency.it

"Grazie rumente!". È ricordo storico della città di Genova, diventato improvvisamente attuale. Datato quasi trent'anni. Stagione 1980/1981, peraltro una Serie B pazzesca: c'erano Genoa e Sampdoria, Milan e Lazio, persino l'Atalanta che addirittura retrocesse in C. Il Genoa, invece, lottava per la promozione con la Lazio. Tra le gare decisive, vi fu quella che vide i biancocelesti perdere, all'Olimpico, contro la Sampdoria. Un regalo che fece felice i rivali cittadini, aiutando il Genoa a conquistare la Serie A. Infatti i tifosi rossoblù ringraziarono: "grazie rumente", appunto. Uno striscione depositato sotto la sede blucerchiata, con quel nomignolo solitamente usato come dispregiativo.

Uno scenario che si potrebbe ripetere domani. Il Genoa, sconfitto oggi dall'Atalanta, ha quattro punti di vantaggio sull'Empoli terzultimo e virtualmente retrocesso. Domani, i toscani saranno di scena a Genova, proprio contro la Sampdoria: una vittoria dei blucerchiati rappresenterebbe un passo significativo verso la salvezza. In città, inevitabilmente, i partiti opposti si spaccano. Il popolo genoano che tifa per la Samp, a partire da Prandelli: assurdo. E quello doriano che s'interroga sull'opportunità di aiutare il Genoa con una vittoria abbastanza inutile per le sorti della Samp. Un bell'inghippo, vero: ma volete mettere la bellezza di avere il derby di Genova in Serie A?