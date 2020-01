Il pareggio contro il Cagliari riempie di amarezza i tifosi dell'Inter, che ce l'hanno più con la direzione arbitrale di Manganiello che con la squadra di Conte. Ecco alcuni tra i cinguettii più virali:

Da questa giornata di campionato ho appreso che offende molto di più un vaffa in argentino che un vaffa in portoghese. #NapoliJuve #InterCagliari

In un paese normale si parlerebbe di campionato riaperto, ma si sapeva che non avrebbero rischiato di far avvicinare troppo la seconda. Spiace per l'Inter che è il finto sparring partner di quest'anno, ma alla fine della fiera la A è una serie tv.#NapoliJuve #InterCagliari

— il Razziatwittatore (@razziatweet) January 26, 2020