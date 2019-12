La doppietta di Lautaro Martinez fa volare l'Inter, ora prima in classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus: l'entusiasmo dei tifosi nerazzurri è incontenibile e si riserva anche sui social. Su Twitter sono in molti a esultare per il lavoro fatto fino a questo momento da Conte, ma anche i tifosi in ginocchio per El Toro. Ecco alcuni dei cinguettii più virali:

#Brozovic

Con quell'assist da terra per #Lautaro ha fatto il coccodrillo anche in fase offensiva 😀

19 presenze su 19 partite (ha "riposato" solo 19 min contro lo Slavia), il suo rendimento è da top player e conferma che l'@Inter ha fatto bene ad aspettarlo.#InterSPAL pic.twitter.com/A1EkxvguF3 — Anna Rosa Costa (@annarosacosta) December 2, 2019

Non guardate la classifica

Non guardate la classifica#InterSpal — Fondamentalismo Nerazzurro (@fondnerazz) December 1, 2019