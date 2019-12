Lo "Scansuolo" non si scansa... affatto: i neroverdi fermano la Juventus e i tifosi bianconeri su Twitter non la prendono benissimo. C'è chi tira fuori lo scomodo paragone con Allegri, chi si lamenta del calcio di rigore su de Ligt non concesso. Ecco alcuni dei cinguettii più virali:

- Arbitro e Var non vedono un rigore netto per la Juventus!

- Nessuno parla più di Scansuolo!

- Il campionato è regolare!

- Il calcio non è morto!#JuventusSassuolo — Francesco Sanna (@Zio_Frank_1_Jj) December 1, 2019

Mi manca di leggere che è colpa di Allegri perché li ha fatti vincere troppo e ora sono demotivati, poi si può chiudere tutto.#JuventusSassuolo — Juvenelcuore (@juvemyheart) December 1, 2019