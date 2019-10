Guarda che tweet! Dopo Milan-Lecce: "Ora Liverani rischia"

Regna l'ironia sui social dopo il pari del Milan contro il Lecce: i tifosi rossoneri provano a prenderla sul ridere dopo l'ennesimo risultato deludente della propria squadra. Su Twitter regnano i detrattori di Suso, mentre per il momento Pioli si salva dalla furia del popolo milanista. Ecco alcuni dei cinguettii diventati virali.

Secondo me il vero padrone del Milan non è Elliott. È Suso #MilanLecce

Un pareggio a San Siro è oro per una piccola che lotta per non retrocedere.

Ma anche il Lecce in fondo può essere soddisfatto oggi.#MilanLecce

— SpazzaNueve (@diegonoisevic) October 20, 2019