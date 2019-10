Parma-Genoa segna il capolinea dell'avventura di Andreazzoli in rossoblù e riempie di disperazione i fantallenatori che avevano puntato sui calciatori del Grifone. In particolare di chi aveva scelta Ionut Radu per la porta: i cinque gol subìti lo rendono la peggior opzione possibile di questo ottavo turno di Serie A. Ecco alcuni dei cinguettii diventati virali.

Sembra che siamo una squadra con grossi problemi in difesa. E a centrocampo. Beh, anche in attacco. E in panchina. E anche nella dirigenza. E nell'allenatore. E nel preparatore atletico. E nel presidente.

Ma per il resto siamo ok.#ParmaGenoa — Sono valeria, veda un po' lei. (@sister_magister) October 20, 2019

Praticamente Andreazzoli è stato esonerato in diretta tv su Sky nel dopo partita di Parma. Roba da Preziosi, #parmagenoa @SkySport @GenoaCFC pic.twitter.com/1ZW05LpDYy — Rocco Coletti (@RoccoColetti1) October 20, 2019

#ParmaGenoa schone torna in Danimarca felice della sua esperienza in Italia 🙄 pic.twitter.com/q7mWWY2IYx — Monique (@Nerebiglie) October 20, 2019

Una scelta impeccabile quella di schierare Ionut Radu al fantacalcio #ParmaGenoa pic.twitter.com/D2oWlnkvAI — Giulia Whites (@GiuliaCuchu) October 20, 2019