Il colpo della giornata di ieri lo fa il Parma, battendo la Roma in casa propria e salendo all'ottavo posto in classifica: gli infortuni e i tanti impegni rendono la squadra di Fonseca praticamente inoffensiva, come sottolineano anche i tifosi su Twitter. Ecco alcuni dei cinguettii più virali.

#Anticipiposticipiequantaltro Ho deciso di portare in tribunale chi ha deciso di far giocare #ParmaRoma alle 18 costringendo i tifosi delle due squadre a non #ammirare #LiverpoolCity — Stefano Palmieri (@calcioepepe) November 11, 2019

Chi dice che la stanchezza è una scusa non ha mai mosso il culo dal divano in vita sua. #ParmaRoma — Capitan Futuro (@capitanfooturo) November 10, 2019