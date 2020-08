Guarda che tweet! La Juve esonera Sarri: "Cassa integrazione in stile FIAT"

La Juventus esonera Maurizio Sarri dopo l'eliminazione in Champions League, dove non è bastato il successo di misura del ritorno contro il Lione. Sui social l'ironia scorre a fiumi, con qualcuno che scherzi sui nomi che potrebbero sostituire il tecnico toscano, di seguito i tweet più divertenti al riguardo:

Sarri è stato messo in cassa integrazione. In perfetto stile Fiat. #8agosto #SarriOut #Sarri #Juventus

#Juve

Official: Juventus have ended their sponsorship with cigarettes#Sarri

