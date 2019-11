Guida a Euro2020, Belgio: la generazione d'oro batta un colpo

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

BELGIO - La semifinale di Russia 2018 non deve e non può essere il punto di arrivo per una formazione forte, a tratti fortissima, tanto da mettere sotto per novanta minuti i campioni del Mondo della Francia, salvo poi perdere per una quisquilia, in una gara pressoché dominata. I Diavoli Rossi hanno la necessità di vincere, forse sono anche obbligati a farlo. Perché è la penultima possibilità per quei ragazzi, classe 90-92, di lasciare un segno anche a livello continentale.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Dieci vittorie facili, facilissime, quasi da schiacciasassi. Perché il Belgio, di fatto, lo è già. Ma c'è anche un'altra realtà: il girone era davvero facile, Russia a parte, comunque liquidata senza grosse pretese. Tra Scozia, San Marino, Cipro e Kazakistan non c'è stata una sola vittoria con il minimo scarto e solo un 3-1 e un 2-0.

Belgio-Russia 3-1

Cipro-Belgio 2-0

Belgio-Kazakistan 3-0

Belgio Scozia 3-0

San Marino-Belgio 0-4

Scozia-Belgio 0-4

Belgio-San Marino 9-0

Kazakistan-Belgio 0-2

Russia-Belgio 1-4

Belgio-Cipro 6-1

FORMAZIONE TIPO - (3-4-2-1) Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, de Bruyne, Witsel, T. Hazard; Mertens, E. Hazard; Lukaku.

STELLA - EDEN HAZARD - Tanti, troppi giocatori di altissima qualità che gravitano nella nazionale belga. In particolare il fantasista del Real Madrid è chiamato a crescere e fare la differenza, anche perché per molto tempo si è parlato di lui come la vera alternativa a Messi e Ronaldo, salvo poi non essere quasi mai decisivo nei grandi eventi. Trascinatore a Russia 2018, la sua corsa si è fermata contro la Francia in semifinale. Ma ci potrebbero essere altre stelle come de Bruyne o Lukaku.

IL COMMISSARIO TECNICO - ROBERTO MARTINEZ - Ha preso l'incarico nell'agosto del 2016, dopo la cacciata di Wilmots a causa dell'eliminazione a Euro2016 patita contro il Galles. L'ex tecnico del Wigan sta facendo crescere molto bene la squadra, adottando una difesa a tre con i soliti Alderweireld, Vermaelen e Vertonghen, più Witsel che scherma la retroguardia. E poi dentro tutti i campioni per cercare il gol insistentemente, tenendo palla e creando superiorità. Divertente e forte, il Belgio si candida alla vittoria finale.