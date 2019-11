Guida a Euro2020, Croazia: un ciclo da chiudere in bellezza

© foto di Imago/Image Sport

Oggi a Bucarest, alle 18 italiane, ci sarà il sorteggio di Euro2020. Venti le nazionali qualificate, quattro staccheranno il pass dai playoff di Nations League a marzo. TMW vi presenta le prossime partecipanti al primo europeo itinerante della storia, in occasione del sessantesimo anniversario della competizione

CROAZIA - Il sogno di un intero popolo si è infranto il 15 luglio 2018 contro la Francia, vera bestia nera della Nazionale balcanica. Una sconfitta che avrebbe dovuto chiudere un ciclo, così come era già successo nel 1998; questa volta, però, la Croazia si è rialzata, anche se ci ha impiegato qualche mese. La voglia di far bene all'Europeo è tanta: i migliori risultati ottenuti finora sono i quarti di finale nel 1996 e nel 2008.

COM'È ARRIVATA ALL'EUROPEO - Ultima nel Gruppo 4 della Lega A di Nations League, la Croazia non aveva cominciato bene il cammino nelle qualificazioni. Poi, però, il gruppo di Dalic si è ritrovato e ha chiuso al primo posto un girone tutt'altro che semplice, grazie anche alla netta affermazione con l'Ungheria e al pareggio conquistato in Galles.

Croazia-Azerbaigian 2-1

Ungheria-Croazia 2-1

Croazia-Galles 2-1

Slovacchia-Croazia 0-4

Azerbaigian-Croazia 1-1

Croazia-Ungheria 3-0

Galles-Croazia 1-1

Croazia-Slovacchia 3-1

FORMAZIONE TIPO - (4-3-3) Livakovic; Jedvaj, Vida, Lovren, Barisic, Modric, Brozovic, Rakitic; Rebic, Petkovic, Perisic.

STELLA - Luka Modric - Tra qualche giorno consegnerà il Pallone d'Oro presumibilmente nelle mani di Lionel Messi. In una rosa ricchissima di talento e qualità, il centrocampista del Real Madrid resta comunque l'elemento più rappresentativo, quello fondamentale negli equilibri e indispensabile per far girare gli automatismi della squadra. Un anno e mezzo fa dominava in Russia; negli ultimi mesi il suo rendimento è calato, ma punta a essere al top per gli appuntamenti importanti del 2020.

IL COMMISSARIO TECNICO - Zlatko Dalic - Come spesso accade, il selezionatore migliore non ha quasi mai allenato ad alti livelli. Dalic prende il timone della Croazia dopo le deludenti parentesi di Kovac e Cilic e sfrutta al meglio l'enorme potenziale a disposizione (tutti nel momento migliore della carriera) per raggiungere risultati sorprendenti. Il secondo posto in Russia è un miracolo sportivo, a Euro 2020 nessuno vede favoriti Rakitic e soci. Un motivo in più per impegnarsi a fondo.